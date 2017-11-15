توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن السماء ستكون غائمة جزيئاً أيضاً على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأبانت أن أجزاء من وسط وشمال المملكة ستتأثر بالعوالق الترابية، التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.
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