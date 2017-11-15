أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فتاتين ومسنة لقين مصرعهن اختناقاً؛ إثر حريق اندلع في منزل شعبي مكون من دور واحد بمحافظة الطائف أمس (الثلاثاء).
وأوضح العقيد سرحان وفقاً لـ”عكاظ” أن الفتاتين في العقد الثالث من العمر، والمسنة في العقد السابع، لقين حتفهن أمس؛ نتيجة حريق نشب في منزل شعبي بمحافظة الطائف، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن الوفاة حدثت بسبب الاختناق.
وقال سرحان إن فرق الإنقاذ أثناء مباشرتها للحادثة، فتحت الباب الخاص بالمنزل، ما يؤكد أنه كان مغلقاً من الداخل أثناء نشوب الحريق، ما أدى إلى تعذر خروج الضحايا الثلاث والنجاة إلى منطقة آمنة.
وأضاف أنه لدى وصول فرق الإطفاء كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ البناية المكونة من دور واحد، وأنه بعد فتح باب المنزل والبحث عن ناجين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الدخان، تم العثور على فتاتين وامرأة مسنة في حالة اختناق، تم إخراجهن ومحاولة إسعافهن من قبل فرق الهلال الأحمر، إلا أنهن كن قد فارقن الحياة، لافتاً إلى أن فرق الأدلة الجنائية باشرت أعمالها مع الدفاع المدني؛ للكشف عن أسباب نشوب الحريق.
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