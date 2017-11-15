روت فتاة قصة تعرضها للابتزاز عن طريق مديرها في العمل؛ حيث أوضحت أنه دعاها ذات مرة لاجتماع، وخيّرها ما بين الفصل من العمل أو الاستمرار بشرط أن تقيم علاقة معه خارج الدوام.
وقالت الفتاة وتدعى “مرام محمد” في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت تعمل بإحدى المؤسسات الصغيرة ضمن مجموعة من الموظفات، وذات يوم أبلغت بأن الإدارة ستعقد اجتماعاً مع كل موظفة بمفردها.
وأضافت مرام أنها حضرت إلى مقر العمل من أجل الاجتماع، وحينما دخلت إلى مكتب المدير لم تكن تشعر بالارتياح رغم أن كل شيء كان طبيعياً، مشيرة إلى أن مديرها وجّه إليها في البداية أسئلة عادية قبل أن يفاجئها بسؤال “هل أنت مرتبطة أم لا؟”، لترد عليه برفض توجيه هذه الأسئلة إليها.
وبيّنت أن مديرها حاول تغيير أسلوبه معها قبل أن يخيرها صراحة ما بين ترك وظيفتها أو البقاء مقابل أن تقيم معه علاقة خارج الدوام،موضحة أنها في هذا اليوم كان عليها أن تختار أن تستمر في العمل أم لا، وبعد موقف المدير قررت عدم الاستمرار.وفق “أخبار 24”.
مرام محمد حالة تعرضت للابتزاز في العمل تحكي قصتها: الواقعة بدأت بطلب اجتماع وهذا ما حدث بالمكتب !! #علاقة_مقابل_وظيفة#برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/P4TBDvraJl
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 14, 2017
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