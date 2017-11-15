علق المتحدث باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض بإلزام الصندوق بإقراض المستفيدين على النظام السابق الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح العصيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن حكم المحكمة ابتدائي ولم يصلهم حتى الآن، مضيفاً أن القضية مازالت منظورة ولا يريدون الحديث فيها، وهم ملتزمون بتنفيذ أي أحكام نهائية.
وأكد أن مَن رفعوا دعاوى ضدنا ليسوا خصوماً وإذا كان لهم حقوق فالصندوق أول مَن يسعى لرد حقوقهم، مشيراً إلى أن صندوق التنمية العقاري أنشئ منذ 40 عاماً وهدفه خدمة المواطنين وإسعادهم والتيسير عليهم وسيستمر في ذلك.
وفق “أخبار 24”.
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