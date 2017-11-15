أهدى شاب سعودي لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ساعة مبتكرة تمكن من اختراعها وإنشاء مصنع لإنتاجها في مكة المكرمة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقدّم الشاب ماجد محمد فايز الساعة التي أطلق عليها “ساعة الطواف”؛ إذ إن عقاربها تدور من اليسار إلى اليمين في محاكاة لحركة الطائفين بالكعبة المشرفة.
جاء ذلك خلال زيارة أمير الرياض للمعرض المصاحب لمنتدى أسبار الدولي الذي تشهد مدينة الرياض فعالياته، ويشارك فيه عدد من المبتكرين ورواد الأعمال.وفق “أخبار 24”.
أحد الشباب المبتكرين يهدي سمو أمير منطقة #الرياض ساعة مميزة تعمل بأحجار مبتكرة خلال تدشينه لمعرض #منتدى_أسبار_الدولي@Asbar_WF pic.twitter.com/AtaVGBkYDK
— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 14, 2017
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