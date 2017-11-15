تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بلاغاً من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على رجل ظل ممدداً لفترة طويلة على رصيف بأحد الشوارع في حي الجال، دون أن يبدي أي حركة.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن رجال الأمن باشروا البلاغ وتبين لهم وفاة الشخص المبلغ عنه؛ حيث شوهدت بعض الإصابات في وجهه، ليجري نقله عن طريق الهلال الأحمر الذي أكد وفاته، فيما تسلمت الشرطة ملف القضية لمتابعتها والتأكد من أسبابها إن كانت جنائية أم لا بعد تقرير الطب الشرعي.
وبيّنت المصادر أن شهود عيان من الحي تعرفوا على هوية صاحب الجثة، مشيرين إلى أنه وافد آسيوي في العقد السادس من عمره، ودائماً ما كانوا يرونه في المسجد وقت أداء الصلوات.
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