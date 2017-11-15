قام نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني بزيارة لمقر الكلية التقنية بالخرج وذلك في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها وكان في استقباله عميد الكلية الاستاذ خالد بن عبيد الحربي ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام التدريبية بالكلية حيث قام سعادته بجولة على الاقسام التدريبية والمساندة والمعامل والورش وألتقى بالمتدربين واطمأن على سير العملية التدريبية .
في نهاية الزيارة قدم عميد الكلية بإسمة واسم منسوبي الكلية شكرة وتقديرة لسعادة نائب المحافظ للتدريب على زيارته وانطباعة الايجابي عن الكلية ومالها من أثر ايجابي في نفوس منسوبي الكلية داعما بذلك وتيره التطوير والتقدم في رسالة المؤسسة العامة وأهدافها التدريبية للبلد وأبناء المحافظة.
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