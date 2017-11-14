تواصل إدارة الرقابة الصحية بادارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج حملاتها الرقابية والميدانية على المخابز والتي تم فيها إلزام المخابز المخالفه بعدم إستخدام الكراتين وأكياس النايلون وإلزامهم بالأكياس الورقية . وايضا تمت مصادرة طبليات خشبية تستخدم للعجين وغير صالحة للإستخدام وتم مخالفتهم على النظافه الشخصيه للعاملين والتجهيزات وتم تطبيق الغرامات على المخالفين والزامهم بتنفيذ الشروط المطلوبة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج