بلغ عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف أراضي المملكة 79 صاروخاً باليستياً.
وكان أبرز تلك الاستهدافات الصاروخ الباليتسي الإيراني الذي أطلقه الحوثيون بدعم مباشر من النظام الإيراني قبل أسابيع باتجاه مدينة الرياض، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدميره في منطقة تقع شمال شرق مدينة الرياض.
كما استهدفت الميليشيات ـ في خرق واضح للقوانين الدولية والإنسانية وانتهاك للمقدسات الإسلامية ـ منطقة مكة المكرمة بثلاثة صواريخ باليستية منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
كما استهدفت منطقتي نجران وجازان المتاخمتين للحدود اليمنية بثلاثة وعشرين صاروخاً، اعتُرض تسعة منها في أجواء منطقة نجران و14 صاروخاً في أجواء منطقة جازان.
أما مناطق المملكة الأخرى فبلغ عدد الصواريخ التي استهدفتها بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 56 صاروخاً باليستياً.
يشار إلى قوات الدفاع الجوي السعودية تمكّنت بفضل الله ثم بفضل التقنيات المتطورة والأنظمة الدفاعية المتقدمة من اعتراض جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وتفجيرها في الأجواء قبل أن تصيب أهدافها.
وفق “أخبار 24”.
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