التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية بيل جيتس، الذي يُعد الأول في قائمة الأكثر ثراء في العالم.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الثنائية التنموية المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة فرص الاستثمار في مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”العلا”.
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