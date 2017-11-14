أنهى وافد بدون هوية حياته منتحرا إثر إشعال النار في جسده، وحاول أحد الموجودين إنقاذه لكن دون جدوى قبل أن تباشر الدوريات الأمنية بجدة الواقعة.
وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة بلاغا يفيد بأن شخصا سكب البنزين على جسده بحي الجوهرة جنوب جدة وقام بإشعال النار، بحسب “سبق”.
وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، ليتضح أن الجثة تعود لوافد بدون هوية، يُشتبه أن يكون يمني الجنسية، فيما تدخلت فرق الهلال الأحمر ليتبين أنه فارق الحياة، لتتم إحالة القضية لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية.
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