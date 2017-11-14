أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المواقع في عدة مدن بالمنطقة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، يعود إلى عطل فني طارئ بإحدى محطات التوليد.
وقدّمت الشركة في بيان رسمي اعتذارها عن هذا الخلل، مشيرة إلى أن الخدمة تعود بشكل تدريجي إلى المشتركين المتأثرين بالانقطاع بعد أن تم استنفار الفرق الفنية، التي تعمل في الوقت الحالي على إعادة الخدمة الكهربائية في أسرع وقت، من خلال نقل الأحمال وإصلاح الخلل الفني الذي لحق بالشبكة.
وأكد البيان حرص الشركة على تقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية وجودة متميزة إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية، مجددةً أسفها لمثل تلك الانقطاعات الخارجة عن إرادتها، والأعطال الفنية الطارئة. وفق “أخبار 24”.
وكان مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) قد كشف عن 62 حالة احتجاز بالمصاعد بعد انقطاع الكهرباء عن بعض أحياء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، فيما باشرت الجهات المختصة جميع الحالات.
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