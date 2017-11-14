حذر الأمير خالد بن طلال من حسابات تنتحل اسمه على موقع “إنستجرام” وتدعي تقديم مساعدات مالية للمحتاجين في المملكة والدول العربية.
كما أوضح أن تلك الحسابات تمارس كذلك جريمة الاحتيال من خلال طلب تحويلات مالية من المستخدمين تحت ادعاء تنفيذ أعمال خيرية.
ودعا الأمير خالد مستخدمي الموقع للإبلاغ عن هذا الحساب، حتى يتعرض للإيقاف من قبل إدارة الموقع، كما حث المستخدمين على نشر التحذير من هذه الحسابات.
وفق “أخبار 24”.
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