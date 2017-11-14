تم بفضل الله وتوفيقه عقد مجلس صلح في مدينة الرياض بين مبارك بن سبر الرويساء وبخيت بن محمد آل بريك وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط وبدون مقابل بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن فارس الجرابيع القحطاني والشيخ سليمان بن موسى الشمري والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن شينان الدوسري والشيخ محمد بن مبارك آل بريك الدوسري والشيخ مبارك بن عبدالله الحنابجة الدوسري .
وبهذه المناسبة أعرب الشيخان ابن خرصان و العقيلي عن شكرهما لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأصحاب السمو وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله .
كما شكر الشيخان ابن خرصان والعقيلي طرفي القضية والأعيان والشيوخ الحاضرين .
وقد سال الشيخان ابن خرصان والعقيلي الله ان يديم التوحيد والإيمان والأمن والأمان على بلادنا العزيزة حرسها الله .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج