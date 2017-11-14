أعلنت المملكة عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ورصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.
وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها :
00966555674409
00966555674289
00966555674293
الواتس آب 00966555674293
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