استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاءالموافق ١٤٣٩/٢/٢٥هـ مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ/ محمد بن عبدالله الداعج وقد اطلع سعادة المحافظ على شرح مفصل من قبل مدير عام الفرع عن نشاطات وأعمال الصندوق بالمحافظة ومساهمة الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي بصفة عامة وقد تم توضيح اهم المعوقات التي تواجه الصندوق والتركيز على تفعيل التعاون المشترك بين المحافظه والصندوق بما يسهل اداء رسالة ورؤيته الصندوق المتمثله في الاستدامه الماليه وبما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م .
وقد نوه سعادة المحافظ بما حققه الصندوق وما قدمه من خدمات للمزارعين في المحافظة واسعداد سعادته التام للتعاون مع الصندوق في تذليل العقبات شاكراً للقائمين على الصندوق جهودهم ومتمنياً المزيد من العطاء والتوفيق .
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سعادة محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاءالموافق ١٤٣٩/٢/٢٥هـ مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ/ محمد بن عبدالله الداعج وقد اطلع سعادة المحافظ على شرح مفصل من قبل مدير عام الفرع عن نشاطات وأعمال الصندوق بالمحافظة ومساهمة الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي بصفة عامة وقد تم توضيح اهم المعوقات التي تواجه الصندوق والتركيز على تفعيل التعاون المشترك بين المحافظه والصندوق بما يسهل اداء رسالة ورؤيته الصندوق المتمثله في الاستدامه الماليه وبما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م .
استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة صباح هذا اليوم الثلاثاءالموافق ١٤٣٩/٢/٢٥هـ مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ/ محمد بن عبدالله الداعج وقد اطلع سعادة المحافظ على شرح مفصل من قبل مدير عام الفرع عن نشاطات وأعمال الصندوق بالمحافظة ومساهمة الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي بصفة عامة وقد تم توضيح اهم المعوقات التي تواجه الصندوق والتركيز على تفعيل التعاون المشترك بين المحافظه والصندوق بما يسهل اداء رسالة ورؤيته الصندوق المتمثله في الاستدامه الماليه وبما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م .
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