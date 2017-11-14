قام نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. راشد الزهراني وسعادة المهندس عبد الرحمن المقبل مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بزيارة تفقدية للمعهد الصناعي الثانوي في الخرج للاطلاع على سير العملية التدريبية من خلال زيارة الأقسام التدريبية ومناقشة المتدربين والمدربين ورؤساء الأقسام في الاحتياجات التدريبية وسير العملية
ورافقه في الجولة مدير المعهد م. سمير العسكر والوكلاء م. يزيد الغنام وم. ياسر عسيري .
وفي نهاية الجولة شكر إدارة المعهد الصناعي الثانوي في الخرج على ماتقوم به من جهود في سبيل الرقي بالعملية التدريبية ،وحثهم على زيادة القبول في الفصل التدريبي القادم والعمل على تفعيل دور المعهد في الخدمة المجتمعية والمشاركة بفعالية في برنامج تعليم وعمل الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة .
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