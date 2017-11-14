تشهد أسعار السجائر في المملكة، بداية من يناير المقبل، زيادة جديدة، وذلك مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %. ولا تعفي الضريبة الانتقائية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل جميع السلع والخدمات ما عدا ما تم إعفاؤه مثل تأجير العقارات السكنية أو الخدمات المالية أو ما تم النص على خضوعه لنسبة الصفر بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون كالنقل الدولي، وقائمة محددة للأدوية والمستلزمات الطبية المحددة، والمعادن الاستثمارية، والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عضو لجنة المحاسبين بغرفة تجارة جدة وليد أحمد بامعروف، إن ضريبة القيمة المضافة ستكون قيمتها 5% من قيمة السلع غير المستثناة والتي يشتريها، المستهلك ومثال على ذلك في حالة كان المستهلك يدفع ريالين قيمة لعلبة مشروبات غازية فستكون قيمة الضريبة 5% من ريالين أي بزيادة 0.1 ريال وفي حال كان يدفع 24 ريالًا قيمة لعلبة سجائر، فتكون الضريبة المضافة 5% من 24 ريالًا أي 1.2 ريال.وفق “مزمز”.
ويذكر أنّ الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة (VAT.GOV.SA) يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعدّ مرجعًا داعمًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكل المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافةً إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
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