ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان غداً الأربعاء تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني”، في مؤتمر صحفي لمسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
وتوقعت مصادر بحسب “سبق” أن يزيد عدد المنتجات التي تشملها الدفعة العاشرة عن 31 ألف منتج، عبارة عن أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، إضافة إلى التمويل المدعوم.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين الوزارة ومطورين عقاريين؛ لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالدفعة العاشرة.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت منتصف الشهر الماضي عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني”، بتخصيص 30.5 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين، وذلك ضمن خطتها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال عام 2017.
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