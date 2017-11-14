أطلقت شركة “هواوي” العملاقة هواتف “ميت 10″ و”ميت 10 برو” و”هواوي ميت 10″ المصمم من قبل شركة “بورشه ديزاين”، في حدث انتظره المهتمون بالتقنية والهواتف الذكية.
وتتمتع هواتف ميت 10 الجديدة بأداء فائق الذكاء، بمواصفات ترسي مستقبل جديدا للهواتف بتوفير الذكاء الاصطناعي فيها، كأول هواتف في العالم تستخدم ذلك.
5 مزايا إستثنائية
يمكن اختزال قيمة سلسلة هواتف ميت 10 الجديدة في عدة مزايا تمهد لآفاقٍ جديدة في عالم الهواتف الذكية:
ويمكن تلخيص هذه المميزات في 5 نقاط:
– الذكاء الاصطناعي بين يديك
يعتبر هاتفا ” هواوي ميت “10 و” هواوي ميت 10 برو” أول جهازين يستخدمان معالج ثوري ’كيرين 970‘ يدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد ىلية عمل المعالج فائق الذكاء على تكنولوجيا دقيقة تهدف غلى رفع مستوى الأداء إلى اعلى مستوى من الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة مخصصة وأكثر سرعة للمستخدمين.
– الأسرع في العالم على صعيد دعم الاتصال بشبكة الجيل الرابع
على صعيد دعم الاتصالا فائق السرعة بشبكة الجيل الرابع، تعد هواتف ميت هي الأسرع في العالم، مزوّداً بشريحتي اتصال SIM تعتبران الأولى عالمياً وتدعمان شبكة اتصالات الجيل الرابع.
– شاشة عرض فريدة وهيكل زجاجي ثلاثي الأبعاد
زودت هواوي أجهزتها بهياكل زجاجية ثلاثية الأبعاد وذات انحناءات جميلة ومتناسقة في كافة جوانبها الأربعة، تكاد تخلو من الحواف، لتسهيل حملها واستخدامها. وفق “أخبار 24”.
كما يمتاز هاتف هواوي ميت 10 بشاشة عرض بحجم 5.9 بوصة مع دقة عرض تبلغ (16:9)، بشاشة عرض قياس 6 بوصات تعمل بتقنية OLED وبدقة (18:9).
– كاميرا مزدوجة جديدة من ’لايكا‘
بالتعاون مع شركة لايكا، تقدم هواوي نظام عدسات الكاميرا المزدوجة يشتمل على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل ومزودة بمستشعر للألوان، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 20 ميجابكسل مزودة بمستشعر أحادي اللون، وميزة تثبيت الصورة البصرية.
كما تأتي مزودة بإمكانات متميّزة للتصوير الفوتوغرافي فائق الذكاء، بما يشمل الخاصية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتعرّف الفوري على المشاهد والأشياء.
– سرعة في شحن الهاتف.. تصل 58% خلال 30 دقيقة
زوّدت هواوي هاتفي ميت 10 وميت 10 برو ببطارية عالية الكثافة، تشتمل على نظام ذكي لإدارة أداء البطارية والذي يمكنه فهم طريقة استخدام المستهلكين لهواتفهم وتوفير استهلاك الطاقة بشكل تلقائي.
كما تدعم البطارية ميزة الشحن السريع ذات الجهد المنخفض، حيث يصل الشحن 20% في غضون 10 دقائق، و58% خلال 30 دقيقة.
موعد التوفر في الأسواق
هاتفا “هواوي ميت “10 و”هواوي ميت 10 برو” متوفران حاليًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
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