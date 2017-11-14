وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح باب التوظيف للنساء في 4 مجالات وظيفية بالوزارة.
وتتضمن الوظائف النسوية الشاغرة بوزارة العدل، وظائف في المرتبة الثامنة، بمسمى باحثة شرعية، وباحثة قانونة، ومساعدة قانونية، للحاصلات على ماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.
وسيتم فتح باب التقديم على هذه الوظائف يوم الأحد 8 ربيع الأول المقبل، حتى الخميس الموافق 12 ربيع الأول المقبل وسيكون التقديم عبر موقع الوزارة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي توظف فيها المرأة رسمياً في وزارة العدل، كما تشمل المجالات التي ستعمل فيها النساء بالوزارة، الأقسام النسائية بالمحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدراة صحائف الدعوى، والمواعيد، ووحدات الصلح، واستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها. وفق “أخبار 24”.
وكانت دراسة قد أعدتها وزارة العدل، أكدت أن الحاجة الفعلية للوزارة من الوظائف النسائية تصل إلى نحو 2094 وظيفة في مختلف التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية.
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