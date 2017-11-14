ألقى نجل محافظ عسير الراحل محمد بن سعود المتحمي كلمة مؤثرة في طابور المدرسة، في رثاء والده، الذي قضى في حادث سقوط مروحية نائب أمير منطقة عسير.
وعبّر نجل المتحمي في كلمته عن حزنه لفقد والده، مؤكداً اعتزازه بما قدمه له في حياته من نصائح، وواعداً أباه بدوام الوفاء له والدعاء له والصدقة عنه.
وكان المتحمي قد لقي حتفه في 5 نوفمبر الجاري في حادث سقوط مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن وعدداً من المسؤولين بالمنطقة، حيث كانوا في جولة تفقدية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج