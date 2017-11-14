وجه مواطن بجازان اتهامات لأحد الموظفين السابقين ببنك في محافظة أبو عريش بسحب نحو 35 مليون ريال من حسابه وتحويلها دون علمه.
وأوضح المواطن عيسى شافعي، وفقا لـ”تواصل”، أنه أتى للبنك لفتح حساب خاص بـ”حافز”، وسلم أحد موظفي البنك هويته لإنهاء الإجراء، فقام الموظف باستغلال الهوية وفتح حساب آخر كان يستخدمه دون علمه، حيث قام بتحويل 35 مليون ريال عليه وسحبها.
وأشار إلى أنه اكتشف الأمر أثناء توجهه للبنك للقيام بعملية إيداع عن طريق موظف في بنك بالمدينة المنورة، ففوجئ بموظف البنك يطالبه باختيار حساب من ضمن حساباته.
ولفت إلى أنه رد على الموظف بأنه لا يملك إلا حسابا واحدا، فأخبره الموظف بوجود حساب آخر وبه 6 آلاف ريال فقط، وأنه كان به 35 مليون ريال.
وأكد أنه تقدم ببلاغ للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وكشف الموظف الذي استغل هويته وقام بتحويلات مشبوهة.
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