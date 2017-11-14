أصدرت شرطة منطقة الجوف اليوم (الثلاثاء) بياناً أوضحت فيه ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة لوفاة شخص كان برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في حادث مروري بمنطقة صحراوية بالقرب من مركز أبو عجرم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، تعليقاً على المقاطع المنتشرة إن أحد الأشخاص كان يرافق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة صحراوية تسمى غرايس تبعد ٣٠ كلم تقريباً شمال مركز أبوعجرم يوم الجمعة الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الناطق أنه وقع حادث بين ثلاث مركبات، الأولى كرسيدا بها شخصان بالعقد الثالث من العمر والثانية جيب بها ثلاثة أشخاص بالعقد الثاني من العمر، والثالثة جيب بها شخصان بالعقد الثاني من العمر.
وأبان أنه نتج عن الحادث وفاة مرافق قائد الكرسيدا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ النيابة لاتخاذ اللازمة، فيما تم إطلاق سراح جميع أطراف الحادث.
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