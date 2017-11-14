أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بدل الحقل الخاص بالعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية لم يتم إلغاؤه، لافتة إلى أن ما حدث هو تطبيق ضوابطه التنظيمية حسب اللائحة التنفيذية المنظِّمة لعمل مراكز التنمية.
وأوضحت الوزارة أن البدل يُدفع فقط لمن تتوافر فيه شروط الاستحقاق النظامية، والمتمثلة في تكليفه بالعمل لمدة 15 ساعة أسبوعيا بمعدل 3 ساعات يوميا خارج وقت الدوام الرسمي.
وشددت الوزارة بأنه لن يُكلف أي موظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي دون أن يحصل على البدل المخصص لذلك.
وأبانت أن من يُكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ويعمل بمعدل 3 ساعات يوميا، فإن الوزارة ملتزمة بصرف البدل له حسب ما نصت عليه الضوابط. وفق “أخبار 24”.
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