استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٥هـ مدير شعبة مركز المعلومات الوطني بمحافظة الخرج الرائد / حسين الدغريري والاستاذ /محمد الرويس والاستاذ/عبدالله السهلي والاستاذ /مقرن الدوسري .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم ، وبعد ذلك استمع سعادة المحافظ عن ماتقدمه شعبة مركز المعلومات الوطني من خدمات تقنيه المواقع المستفيده من نظام مركز المعلومات الوطني ومناقشة الاحتياجات الخاصة بمحافظة الخرج .
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