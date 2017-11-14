الإقامات الجبرية مزاعم وأكاذيب وافتراءات ثبت كذبها وزيف وادعاء المروجين لها، في محاولة للإساءة للمملكة، ولكن ثبت بالدليل والبرهان والواقع العملي أنها لا أساس لها من الصحة، بل وانقلب السحر على الساحر، حيث افتضح أمر المروجين لهذه الشائعات والافتراءات.
المروجون لها
ومن المروجين لهذه الافتراءات للإساءة للمملكة (خلايا عزمي، قناة الجزيرة، وسائل إعلام إيرانية، وسائل إعلام إيرانية، شخصيات إخوانية، مواقع إخبارية إيرانية).
زعموا وكان الرد
ومن حالات تلك المزاعم والافتراءات زعمهم أن ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية عقب إعفائه من منصبه؛ وكان الرد أن الأمير محمد بن نايف يمارس حياته الطبيعية.
وزعموا أيضاً أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية في الرياض، وكان الرد متمثلاً في بيان رئاسي يكذب شائعة فرص السعودية الإقامة الجبرية على الرئيس.
وزعموا أيضاً أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري قيد الإقامة الجبرية بعد استقالته، وكان الرد أن الحريري يمارس أنشطته بأريحية تامة داخل المملكة وخارجها.
شَر البليّة
أما العجيب وما يثير الضحك فعلاً، فهو زعمهم فرار الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى صنعاء تارة، ولجوءه إلى طهران تارة أخرى، وكان الرد ظهور الأمير تركي في عزاء الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله.
وفق “المواطن”.
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