كشف مشاركون في ورشة عمل عقدتها أمس الإثنين الهيئة العامة للزكاة والدخل بغرفة جدة، أن المنشآت المتخلفة عن دفع ضريبة القيمة المضافة، معرضة لحجز أصولها وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل قيمة الضريبة.
وأوضح المستشار الضريبي خالد السليمان، الذي شارك في الورشة، أن أصول المنشآت المتخلفة عن دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها ستباع بالمزاد العلني، وأن ذلك يأتي بعد عدة خطوات تتخذها هيئة الزكاة والدخل، منها إرسال رسائل نصية، وإرسال مندوب إلى المنشأة لحثها على دفع ما عليها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأضاف السليمان، أن الهيئة ستعيد الضريبة المضافة المتحصلة من مكونات المنتجات المعفاة من الضريبة، مثل الضريبة المفروضة على العلب الحديدية والأغطية البلاستيكية وتكلفة النقل لحليب الأطفال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع يناير 2018 المقبل، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الضريبية الخليجية، وبناءً على المرسوم الملكي الصادر بخصوص تطبيقها.
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