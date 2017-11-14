طرحت محال ومجمعات تجارية مؤخراً عباءات وملابس نسائية بألوان الأندية الرياضية، وذلك مع اقتراب موعد السماح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية المحدد بالأول من يناير 2018.
وتراوحت أسعار العباءات المطروحة بين 200 و400 ريال، فيما تعددت أنواع الأقمشة المستخدمة بين الياباني والكوري.
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أصدر قراراً بالبدء في تهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع عام 2018م.
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