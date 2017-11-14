أكد مسؤول بالهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لن يتم فرض قيمة الضريبة المضافة على البضائع الواردة من المتاجر الالكترونية خارج المملكة على المستهلكين ما لم تكن بهدف المتاجرة.
وأوضح المسؤول وفقا لـ”مكة”، أنه بداية من يناير المقبل سيتم احتساب الضريبة المضافة على شركات الشحن، بحيث ستكون بنسبة 5% على تكاليف الشحن للمنتجات التي يتم نقلها سواء عبر المدن أو من خلال توصيلها من خارج المملكة.
فيما أشارت مصادر إلى أن المتاجر المتواجدة داخل المملكة وتنطبق عليها الشروط ويكون دخلها أعلى من 375 ألف ريال فستكون خاضعة للضريبة المضافة، بحيث تخضع البضائع التي تستورد لهذه المتاجر لإضافة الـ 5% حين دخولها المملكة عبر المنافذ الجمركية.
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