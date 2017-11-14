خذل الرباعي الذي يخوض تجربة ميدانية تحت أنظار سيبيريا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، آمال الروماني بعدما رسم تخيلاته بترميم صفوف فريقة بالزج بأربعة عناصر جديدة تكون إضافة قوية، قبل انطلاقة منافسات الجولة العاشرة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، أمام النصر في بريدة الجمعة القادمة.
وعلمت “عين اليوم” أن سيبيريا رفض الموافقة بالتوقيع مع أحمد عباس وحمدان الحمدان وراشد الرهيب ومحسن العيسى وكلاهما انخرطا في تدريبات الرائد خلال الأيام الماضية.
وبالرغم أن الفترة الشتوية متبق لها أكثر من 50 يوم إلا أن إدارة الرائد تمني النفس بالتوقيع مع لاعبين هواة يكونوا إضافات فنية للفريق.
ويعيش الرائد أوضاع فنية ليست بالجيدة، إذ يحتل المرتبة الأخيرة متساويا مع نادي أحد برصيد خمس نقاط.
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