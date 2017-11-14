أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، توجيه دعوة للمنتخبين المغربي والتونسي لزيارة المملكة وأداء العمرة، وذلك تكريماً للمنتخبين بمناسبة تأهلهما لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وتأتي الدعوة المقدمة من آل الشيخ للمنتخبين المغربي والتونسي، عقب وصول المنتخب المصري المتأهل هو الآخر لنهائيات المونديال العالمي إلى المملكة لأداء شعائر العمرة، بدعوة من الهيئة العامة للرياضة.
وكان المنتخب المغربي قد حصل على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بعد فوزه على منتخب ساحل العاج بهدفين دون مقابل، فيما تأهل المنتخب التونسي على نظيره الليبي بالتعادل معه في ليبيا. وفق “أخبار 24”.
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