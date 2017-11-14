برعاية عميد البحث العلمي الدكتور غالب بن حمد النهدي، واصلت عمادة البحث العلمي، تقديم برامجها التدريبية وورش العمل المخطط لها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1438هـ / 1439هـ ضمن برنامج (المهارات الأساسية للبحث العلمي)، وذلك بعقد ورشة تدريبية بعنوان: (استخدام برنامج الفهرسة ENDNOTE) ، قدّمها الدكتور عبد الفتاح عمر الأستاذ المساعد بكلية العلوم والدراسات الإنسانيّة بالخرج.
وقد تناولت الورشة التعرف علي البرمجيات المتوفرة لإدارة المراجع العلمية EndNote … لماذا؟، ومصادر المعلومات: أنواعها وأهميتها
والاقتباس من المراجع العلمية وأساليب التوثيق، والتعرف علي الأنماط المختلفة للمراجع العلمية، وتنظيم وإدارة المراجع العلمية باستخدام برنامج EndNote.
هذا وقد أكّد الدكتور عبد الفتاح عمر على أهمية استخدام برنامج EndNote؛ حيث يسمح للباحثين بتنظيم وإدارة المراجع بكل يسر وسهولة ومعالجة الأخطاء التي قد تنجم نتيجة تراكم وكثرة الأبحاث.
كما يساعد البرنامج على حفظ المراجع والرجوع اليها في أثناء كتابة وإعداد الأبحاث العلمية، ويتضمن العديد من الأنماط الببليوجرافية والتي تتيح للباحث الاختيار من بينها وفقا للنمط المناسب له، والقدرة على التعامل مع أنواع المصادر المختلفة .
من جانبها أكدت وكيلة البحث العلمي الدكتورة نوف العنزي أهمية هذه الدورة، وما يتبعها من دورات وبرامج تسعى عمادة البحث العلمي من خلالها إلى ترسيخ البنية الأساسية لمهارات البحث العلمي في جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز.
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