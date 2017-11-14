استقبل معالي مدير جامعة الأميرسطام بن عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد في مكتب معاليه عدداً من منسوبي إدارة المراجعة الداخلية برئاسة مدير الوحدة الأستاذ زيد الرفاعي ومستشار الوحدة د نبيل سنان، والدكتور أحمد الزامل مساعد المشرف العام لمكتب التخطيط الاستراتيجي.
وفي بداية اللقاء تحدث مدير الإدارة الأستاذ زيد الرفاعي عن الأعمال والإنجازات التي حققتها الإدارة خلال هذا العام الجامعي، من خلال عرض خاص عن وحدة المراجعة الداخلية ومراحل بنائها، كما قدم شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه وتوجيهاته.
كما قام الأستاذ الرفاعي مدير وحدة المراجعة الداخلية بتسليم ملخص عن أعمال المراجعة الداخلية لمعالي مدير الجامعة، مبينًا في الوقت ذاته التأكيد على أن دور المراجعة الداخلية، ليس تصيد الأخطاء، أو المحاسبة، بقدر ما تسعى إلى التحسين والتوجيه من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية.
كما عرض مقترحًا قدمته المراجعة الداخلية عن عملية إدارة المخاطر وأهميتها.
بعد ذلك تحدث معالي مدير الجامعة مقدماً شكره وتقديره للإدارة ومنسوبيها على هذا التميز والإنجاز الملحوظ رغم حداثتها، مشددًا على أهمية دور المراجعة الداخلية؛ حيث تعد أداة إدارية فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها، مضيفًا أن المراجعة الداخلية تعمل على زيادة كفاء النظام الداخلي للجامعة وجودته، كما تعمل على التأكد من تطبيق الإجراءات واللوائح الموضوعة.
مشددًا في سياق حديثه على أنه لا توجد استثناءات في الجامعة في الخضوع لبرامج المراجعة، معززًا ذلك بدعمه في هذا الجانب .
وفي نهاية اللقاء قدم الفريق شكره لمعاليه على ما حظوا به من التوجيهات وحفاوة الاستقبال.
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