ضمن خطط النشاط الطلابي بإدارة تعليم الخرج اقام قسم البرامج العامة والتدريب هذا اليوم الاثنين الموافق 24 / 2 / 1439هـ دورة تدريبية بنادي الحي بثانوية ابن النفيس عنوانها كيفية إعداد ملف الإنجاز للمدرب عصام بن محمد العتيبي حيث استهدفت الدورة مشرفي اندية الأحياء بمحافظة الخرج ومحافظة الدلم تطرق فيها المدرب من خلال الدورة لكيفية إعداد ملف انجاز نموذجي مميز وآلية كتابة السيرة الذاتية وكيفية تقسيم ملف الإنجاز حيث دار العديد من الأسئلة والنقاشات التي اثرت الموضوع من جميع جوانبه .
كما حضر هذه الدورة المشرفين المتابعين لأندية الأحياء الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين والأستاذ محمد بن عبدالله المطرفي
وفي نهاية الدورة شكر الأستاذ عبدالعزيز الشاهين المدرب عصام العتيبي على ماقدمه من معلومات قيمة اضافت للمتدربين العديد من المهارات في كيفية اعداد ملفات الإنجاز وتلى هذا الشكر توزيع شهادات الدورة للمتدربين شاكرين ومقدرين لإدارة النشاط على اهتمامها بتطوير منسوبيها بدورات هامة وهادفة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج