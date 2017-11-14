روى والد الطفلة مايا بخش، تفاصيل هجوم نمر مفترس على ابنته في مزرعة دُعي لزيارتها بجدة، مسبباً لها إصابات في وجهها، جرى على إثرها نقلها إلى المستشفى.
وقال والد الطفلة في مداخلة له أمس الإثنين ببرنامج “يا هلا”، إن صاحب المزرعة أخرج النمر كي يلتقطوا صوراً معه، فهجم على مايا فجأة، فوجدناها ملقاة على الأرض.
وأضاف أنه حاول تخليص ابنته من أنياب النمر، بمساعدة صاحب المزرعة وشخص ثالث، إلا أنه هاجمها مرة أخرى، ما اضطرهم إلى ضربه بعصا على رأسه حتى تكسرت.
وتابع بخش متأثرًاً: “الله وحده هو اللي خلص مايا منه، الحيوان ضخم، يجي 300 كيلو”، واستكمل: “هو كالفيل والزراف ولا 6 رجال يقدرون عليه”. وفق “أخبار 24”.
وكانت الطفلة البالغة من العمر 12 عاماً، قد تعرضت لاعتداء من قِبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، وأصيبت بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
#برنامج_ياهلا
والد الطفلة #مايا_بخش_في_ياهلا وتفاصيل اللحظات الحرجة لهجوم نمر مفترس عليها في مزرعة بجدة pic.twitter.com/Ghn1gX2ntZ
— خليجية (@Khalejiatv) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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