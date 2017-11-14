قدم رئيس نادي الاتحاد المعفى أنمار الحائلي اعتذاره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعد قضية التلاعب بعقود اللاعبين التي حدثت أثناء توليه إدارة الاتحاد، مناشداً إياه العفو عنه وإبعاده عن الشق الجنائي.
وأكد أنمار في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري”، أنه يعترف بالخطأ الذي تم ارتكابه ويقدم اعتذاره لرئيس هيئة الرياضة وجمهور الاتحاد، مشيراً إلى أن أمله كبير في تركي آل الشيخ أن يجد طريقة بحل القضية وإبعاده عن الشق الجنائي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، علق وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام رجاء الله السلمي على مبادرة أنمار الحائلي، حيث قدم له الشكر على اعتذاره، مؤكداً أنه سيتم أخذه بعين الاعتبار، وأن الهيئة العامة للرياضة ستسعى لتخفيف العقوبة بحقه.
#اكشن_يا_دوري
أنمار الحائلي: أعتذر لرئيس هيئة الرياضة وأعترف بالخطأ في قضية التلاعب بعقود اللاعبين..
والهيئة ترد: سنسعى لتخفيف العقوبة pic.twitter.com/0WX07HAWLK
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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