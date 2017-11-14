ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية سمحت للشركات المشغلة لمحطات الوقود والأسواق المركزية، بالاستثمار في مجال بيع أسطوانات الغاز السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة.
وأفادت المصادر، بحسب “الاقتصادية”، أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تلقتا توجيهاً بالتأكيد على محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة في شأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحال ومظهرها الخارجي، وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته التي أقرها مجلس الوزراء.
ووفقاً للائحة التي أقرها المجلس، فإن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، تتولى إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واعتماد تعريفة البيع.
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