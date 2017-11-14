رد لاعب نادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، على ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن إصابته في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده أمام العراق أمس (الإثنين).
وأكد السومة عدم صحة هذه الأخبار وأنه لا يشتكي من أي إصابة، حيث قال في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “جمهورنا الحبيب بخصوص ما يتداول عن إصابتي فأنا بخير الحمدلله.. لا أشتكي من أي إصابة”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين السوري والعراقي والتي أقيمت يوم أمس (الإثنين) على ملعب كربلاء في العراق، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
جمهورنا الحبيب بخصوص مايتداول عن اصابتي فـ أنا بخير الحمدلله ..لا أشتكي من اي إصابه .. 💚💚💚
— omar alsomah (@omaralsomah) 13 novembre 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج