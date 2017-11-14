أبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عدم رضاه عن نتائج المنتخب السعودي في المباريات الودية، والتي كان آخرها الخسارة من بلغاريا بهدف نظيف أمس (الإثنين)، ملمحاً إلى إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، حيث أكد أنه تحت المجهر.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب، بوضوح: لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية، باوزا تحت المجهر”.
يذكر أن المنتخب السعودي خاض 4 مباريات ودية منذ نجاحه في التأهل لكأس العالم، فاز في واحدة فقط أمام منتخب جامايكا بنتيجة (5-2)، وخسر الثلاثة الأخرى أمام منتخبات غانا (3-0) والبرتغال (3-0) وبلغاريا (1-0). وفق “أخبار 24”.
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