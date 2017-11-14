وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جميع المديريات الصحية بمختلف مناطق المملكة، بمراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة؛ لرصد وضبط أي موظف أو مراجع يدخن داخل منشآت الوزراة.
وأكد الربيعة في تعميم أرسلته وزارة الصحة لكل مديرياتها وفقاً لـ “عكاظ”، أن الهدف من الإجراء هو رصد جميع المخالفين للائحة التنفيذية التي تمنع التدخين داخل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
واستثنى التوجيه المدخنين على بعد مسافة لا تقل عن 15 متراً من المنشأة، مبيناً أنه سيتم تغريم المخالفين لقرار حظر التدخين مبلغ 200 ريال.
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