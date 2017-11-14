كشفت أسرة المواطن السعودي علي البشراوي المختطف في لبنان، أن زوجته تلقت اتصالات هاتفية من أجهزة جوال بأرقام سورية يوم السبت الماضي، مبينة أن الاتصالات كانت من الخاطفين.
وأوضح محمد البشراوي شقيق المختطف وفقاً لـ “عكاظ”، أن الخاطفين طلبوا في اتصالاتهم الإسراع بدفع مبلغ الفدية البالغ 1.5 مليون دولار، مشيراً إلى أنهم لا يملكون معلومات عن تواجد شقيقه، لكن أرقام الاتصال ترجح أنه ربما تم تهريبه إلى الحدود السورية، أو أن الخاطفين يريدون تضليل الجهات الأمنية للكف عن ملاحقتهم.
وأضاف أن زوجة شقيقه تتواصل مع الأجهزة الأمنية للإدلاء بأقوالها منذ الخميس الماضي رغم سوء حالتها النفسية، مؤكداً أن السفارة السعودية في بيروت تتواصل معهم بشكل مستمر؛ للوقوف على آخر مستجدات اختطاف شقيقه، كما أنها تنسق مع الجهات الأمنية اللبنانية.
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