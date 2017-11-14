كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل أن الصندوق سيتكفل بدفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السعوديين والسعوديات الممارسين للعمل الحر والمشتركين ببرنامج العمل الحر.
وأوضح أن الصندوق سيدعمهم لمدة سنتين من تاريخ اشتراكهم الاختياري في التأمينات الاجتماعية، عبر دفع مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى و360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية، تُودع مباشرة بحساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
ودعا أبا الخيل المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر من خلال الرابط، للاستفادة من الدعم الذي يقدمه “هدف”، كما يمكن الحصول على تفاصيل أوسع عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ”هدف” أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم (920020301).
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