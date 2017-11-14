توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن تشكيلاً للسحب الرعدية سيكون على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وقد يمتد تأثير ذلك على الاجزاء الساحلية منها.
وأبانت أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق حائـل والجوف والحدود الشمالية.
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