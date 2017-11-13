أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، الإثنين، (13 نوفمبر 2017)، أن الاتفاقات السعوديةـ الروسية المبرمة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، بدأت تدخل حيز التنفيذ، حيث وقّع الجانبان على أول اتفاقات التعاون العسكري، والتي تحصل بموجبها السعودية على منظومات دفاع جوي متطورة. وأوضح شوغاييف، أن روسيا وقعت عقدًا حول توريد منظومات الدفاع الجوي، وغيرها من المعدات العسكرية مع السعودية، بينما رجّحت معلومات أن تكون اتفاقية الدفاع الجوي خاصة بمنظومات “إس-400″، دون سواها. بحسب “روسيا اليوم”.
وأكد شوغاييف، في تعليق أعقب مراسم إبرام الاتفاقات في موسكو: “لقد وقّع الجانبان على عقود صارت معروفة في حقل الدفاع الجوي، وفي مجالات أخرى. هذه الاتفاقات تمّت خلال زيارة خادم الحرمين مؤخرًا إلى روسيا، وها هي اليوم تدخل حيز التنفيذ”. وكانت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، قد أعلنت -في وقت سابق- أن “روس أوبورون إكسبورت” والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وقعتا عقودًا حول الإنتاج المحلي للرشاشات الآلية “كلاشنيكوف إي —103” في السعودية، وأيضا توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن توريد “إس-400” والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات “كورنيت — إي إم” وغيرها من أنواع الأسلحة إلى المملكة.
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