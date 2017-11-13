تعطلت حافلة النقل المدرسي في قريتي العدايا والأثلة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، فاضطرت عشرات الطالبات إلى العودة إلى منازلهن سيرًا على الأقدام.
وقطعت الفتيات – بحسب “سبق” – عدة كيلومترات قبل أن يصلن إلى منازلهن، وهو ما سبق وحدث قبل ذلك، وأظهرته الصور، حين تعطلت الحافلة أيضا، وطالب أولياء الأمور بإيجاد حل لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
يُذكر أن مدرسة الأثلة كانت قد أخليت منذ 7 سنوات بسبب تشققات في جدرانها، وتتم صيانتها حاليًا، وهو ما جعل طالباتها يدرسن في العدايا .
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