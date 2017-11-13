أطاحت شرطة القصيم، اليوم (الاثنين)، بمقيم عشريني من جنسية عربية، بعد اختلاسه ١٢ مليون ريال من إحدى المؤسسات التجارية التي يعمل بها في بريدة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن تعرّض إحدى المؤسسات التجارية بمدينة بريدة لاختلاس مبلغٍ مالي قدره 12 مليون ريال.
وأضاف السحيباني وفق أخبار 24 أن المتابعة الأمنية من قِبل المختصّين بإدارة التحريات والبحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم، وهو مقيم من جنسيةٍ عربية في العقد الثالث من العمر، يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة، وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.
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