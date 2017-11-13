عبّر والد الشهيد الملازم أول فهد بن سعد بن عبدالله الكثيري، في مقطع فيديو، عن صبره واحتسابه، وذلك فور تلقيه نبأ استشهاد ابنه أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.
وقال وفق “أخبار 24 ” والد الشهيد في مقطع الفيديو: “بُلغت بوفاة الابن فهد الكثيري إلى رحمة الله، وأفتخر بذلك، ولا أقول إلا كما قال الشاعر: (يَجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البخيل بِها.. والجودُ بالنَّفْسِ أعلى غايةِ الجُودِ)”.
يشار إلى أن الشهيد “الكثيري” كان قد تعرَّض للإصابة بارتداد طلقة نارية وهو يؤدي مهامه، وانتقل إلى رحمة الله أثناء نقله للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
#الملازم_اول_فهد_الكثيري
رد فعل والدي ووالد الشهيد الغالي اخي فهد
وكلنا فداء للدين والمليك والوطن pic.twitter.com/AVloXE2L4y
— 💎 ناصر الكثيري (@naseer_katheri) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
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