قالت مصادر مساء اليوم (الاثنين) إن عصابة تنتمي إلى “حزب الله” اللبناني أرسلت تهديدات للسفارة السعودية في لبنان باختطاف مواطنين سعوديين.
وأوضحت المصادر أن العصابة، التي تسمي نفسها “مجموعة الملثمين”، أرسلت تهديدا للسفارة تقول فيه إنها ستختطف 15 سعوديا خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تمكنت فيه السفارة من ترحيل معظم السعوديين في لبنان.
وتأتي هذه التهديدات عقب أيام من اختطاف سعودي في بيروت إثر مطالبة وزارة الخارجية السعودية مواطنيها بالمسارعة في الخروج من الأراضي اللبنانية، بسبب تصاعد خروقات حزب الله التي أدت لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وفق “أخبار 24”.
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