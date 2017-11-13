وصل إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض اليوم الاثنين، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وكان في استقباله لدى وصوله وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، وسفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى، ومندوب عن المراسم الملكية.
وتُعد هذه الزيارة التي وُصفت بالتاريخية الأولى لبطريرك ماروني إلى المملكة، ومن المقرر أن يلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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